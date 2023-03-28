Чи можна садити огірки два роки поспіль на тому самому місці: порада досвідчених дачників

Місце для посадки огірків відіграє ключову роль для майбутнього врожаю

Дачний сезон стартував і вже в березні, згідно з посівним календарем, можна сіяти багато культур. У тому числі городники починають готувати до посадки огірки. Важливо вибрати правильне місце для цієї рослини.

Досвідчені городники не рекомендують висаджувати огірки на тому самому місці два роки поспіль. Детальніше про це пише блог s.sad.ua в Instagram.

Дачники дотримуються закону сівозміни, він застосовується як до зернових, так і до овочів. Від того, де саме на городі ви посієте культуру, залежить врожай. Правило можна сформулювати так: якщо одну і ту ж культуру садити на одному місці роками, доведеться витрачатися на додаткові підживлення та боротьбу з бактеріями й комахами.

Не варто забувати про цей важливий нюанс і при вирощуванні огірків. Для зростання та розвитку плодів потрібен певний набір компонентів. Овоч згодом висмоктує із ґрунту все, що йому потрібно. Тоді як кількість патогенних мікроорганізмів, що паразитують саме на огірках, у ґрунті накопичується.

Якщо хочете отримати врожай, то досвідчені дачники дають таку пораду: чергуйте посадку овочів, тоді добрив знадобиться набагато менше. Які овочі можна чергувати з огірками? Чудово підійдуть томати. Обидві культури популярні, але різні за складом. Також гарний варіант горох або кучерява квасоля, боби. Ці рослини оздоровлять ґрунт, наситять землю азотом. Крім того, ви можете після збирання врожаю огірків засіяти землю сидератами: люцерною, конюшиною або гірчицею.

Раніше "Телеграф" розповідав про секрети раннього врожаю огірків. Головне, створити умови, які дозволять ласувати власним урожаєм ще до настання літа.