На какую глубину посадить картошку, чтобы потом не пришлось жалеть: урожай вас приятно удивит

Все зависит от размера клубня и типа почвы на вашем участке

Дачники уже давно взялись за подготовку семян и выращивание рассады, ведь некоторые культуры можно начинать высаживать с февраля-марта. Многие растения нужно высевать и в апреле. Между прочим, бывалые огородники в этот период готовят к посадке в частности и картофель.

Однако то, насколько высокая будет урожайность, зависит не только от периода высадки картофеля. Большую роль в этом играет и глубина его посадки. Как передает radiotrek, здесь следует учитывать две составляющие: тип почвы и размер клубней. Об идеальных пропорциях рассказываем дальше.

Тип почвы и глубина посадки картофеля

Чтобы понять, насколько глубоко нужно зарывать картофель в землю, нам надо сначала определить, какой тип почвы на вашем участке:

если почва песчаная, с примесями глины, то сажать картофель стоит на глубину 5-6 см (глубже — не стоит, ведь такая земля тяжелая и росткам будет трудно пробиться);

если же речь идет о почве с торфом, но сыпучей, то высаживать клубень нужно на глубину 8-10 см;

в чернозем картофель можно сажать и на большую глубину: примерно 10-12 см — в таком случае корневая система сможет извлекать из земли максимум полезных веществ.

Размер картофеля и глубина посадки

Это вторая очень важная составляющая. Так, если у вас посевной картофель массой до 50 г, то сажать его глубже как на 9 см нельзя. А вот если клубень больше по массе, то его можно спокойно высаживать на глубину до 12 см.

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