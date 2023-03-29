На яку глибину посадити картоплю, щоб потім не довелося шкодувати: урожай вас приємно вразить

Усе залежить від розміру бульби і типу ґрунту на вашій ділянці

Дачники вже давно взялися за підготовку насіння та вирощування розсади, адже деякі культури можна починати висаджувати ще з лютого-березня. Чимало рослин потрібно висівати і у квітні. Між іншим, бувалі городники в цей період готують до посадки зокрема й картоплю.

Однак те, наскільки високою буде врожайність, залежить не лише від періоду висаджування бульби. Чималу роль у цьому відіграє і глибина її посадки. Як передає radiotrek, тут слід зважати на дві складові: тип ґрунту та розмір картоплі. Про ідеальні пропорції розповідаємо далі.

Тип ґрунту і глибина посадки картоплі

Щоб зрозуміти, наскільки глибоко потрібно заривати картоплю у землю, потрібно спершу визначити, який тип ґрунту на вашій ділянці:

якщо ґрунт піщаний, з домішками глини, то садити картоплю варто на глибину 5-6 см (глибше — не варто, адже така земля важка і паросткам буде важко пробитися);

якщо ж ідеться про ґрунт із торфом, але сипкий, то висаджувати бульбу треба на глибину 8-10 см;

у чорнозем картоплю можна садити й на більшу глибину: приблизно 10-12 см — у такому разі коренева система зможе витягувати із землі максимум корисних речовин.

Розмір картоплі та глибина посадки

Це друга надзвичайно важлива складова. Так, якщо у вас посівна картопля масою до 50 г, то садити її глибше як на 9 см не можна. А от якщо бульба більша за масою, то її можна спокійно висаджувати на глибину до 12 см.

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