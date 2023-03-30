Теплого Олексы 30 марта: что можно и нельзя делать в этот праздник

В этот день приходит настоящее весеннее тепло

В четверг в народном календаре на март-2023 отмечается Теплого Олексы (Теплый Алексей). Именно 30 марта православной церковью почитается память преподобного Алексея. Считается, что с этого дня окончательно устанавливается весення погода.

Христиане 30 марта ходят в церковь, где святому Алексею молятся о хорошей теплой погоде и богатом урожае. Наши предки готовились к началу полевых работ, ремонтировали инвентарь. Всю работу старались закончить до вечера, а затем собирались семьей за праздничным ужином, чтобы попрощаться с зимой.

На Олексы было принято собирать почки березы, которые, как считалось, наделены особой целебной силой. Также ценился в этот день березовый сок, который наделяет человека особой силой и энергией.

30 марта незамужние девушки гадали. С помощью освященной вербовой ветки касались понравившегося парня, и проводили с ней обряды на замужество. Верили, что если девушка подарит в этот праздник нищему рубашку, то вскоре к ней заявятся сваты.

Что нельзя делать на Теплого Олексы 30 марта

Заниматься физическим трудом, шить, вязать, вышивать — плохая примета.

Отправляться в долгие поездки — к неприятностям на дороге.

Давать взаймы хлеб и деньги — "отдадите" счастливую судьбу.

Садиться в сани – все мечты и желания не исполнятся.

Ранее "Телеграф" сообщал, когда в Украине в 2023 году отмечается Чистый четверг. Ежегодно праздник приходится на разные числа в зависимости от даты Пасхи.