Теплого Олекси 30 березня: що можна і не можна робити в це свято

Цього дня приходить справжнє весняне тепло

У четвер у народному календарі на березень-2023 відзначається Теплого Олекси (Теплий Олексій). Саме 30 березня православною церквою вшановується пам’ять преподобного Олексія. Вважається, що з цього дня остаточно встановлюється весняна погода.

Християни 30 березня ходять до церкви, де святому Олексію моляться про хорошу теплу погоду та багатий урожай. Наші пращури готувалися до початку польових робіт, ремонтували інвентар. Усю роботу намагалися закінчити до вечора, а потім збиралися сім’єю за святковою вечерею, щоб попрощатися із зимою.

На Олекси було заведено збирати бруньки берези, які, як вважалося, наділені особливою цілющою силою. Також цінувався цього дня березовий сік, який наділяє людину особливою силою та енергією.

30 березня незаміжні дівчата ворожили. За допомогою освяченої вербової гілки торкалися хлопця, що сподобався, і проводили з нею обряди на заміжжя. Вірили, що якщо дівчина подарує у це свято жебраку сорочку, то незабаром до неї з’являться свати.

Що не можна робити на Теплого Олекси 30 березня

Займатися фізичною працею, шити, в’язати, вишивати — погана прикмета.

Вирушати в довгі поїздки — до неприємностей на дорозі.

Позичати хліб і гроші — "віддасте" щасливу долю.

Сідати в сани – всі мрії та бажання не здійсняться.

Раніше "Телеграф" повідомляв, коли в Україні у 2023 році відзначається Чистий четвер. Щорічно свято приходиться на різні числа залежно від дати Великодня.