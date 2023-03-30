4 главных причины, почему рассада помидоров вянет и как решить проблему

Чрезмерный полив и неподходящая почва - еще не все причины такого явления

Все опытные огородники знают одно важное правило — урожайность помидоров зависит, в первую очередь, от качества рассады томатов. Поэтому только при правильном уходе за рассадой проблем обычно не возникает.

Если же вы заметили, что рассада вянет, то на это неприятное явление может влиять всего четыре главных причины, пишет bb.lv. Это и недавняя пикировка, и чрезмерный полив, и густая посадка, а также неподходящая почва.

Причины, почему вянет рассада томатов и устранение каждой из проблем

Недавняя пикировка. При такой процедуре саженцы могут сильно травмироваться и перестать получать полноценное питание. Для решения проблемы достаточно переместить в теплое место, и где не будет прямых солнечных лучей. Чрезмерный полив. В этом случае корни саженцев начинают гнить. Достаточно минимизировать количество поливов, а также сделать отверстия на дне емкостей с рассадой, чтобы уходила лишняя вода. Густая посадка. Так саженцы не будут получать достаточного питания, из-за они будут поникать. Чтобы решить проблему, необходимо проредить рассаду и избавиться от слабых всходов. Не подходит почва. В тяжелой почве томаты будут расти плохо. Для решения проблемы следует пересадить рассаду в рыхлую землю. Еще одна проблема — закисление почвы. Она возникает при поливе жесткой водой. Необходимо снять часть "кислого" грунта, затем заменить его, после чего осуществлять полив только отстоянной водой комнатной температуры.

Ранее "Телеграф" писал, какие культуры можно сеять после помидоров. Так как томаты окисляют почву, ее нужно засеивать правильными растениями.