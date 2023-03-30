4 головні причини, чому розсада помідорів в’яне і як розв'язати проблему

Надмірний полив і невідповідний ґрунт – ще не всі причини такого явища

Усі досвідчені городники знають одне важливе правило — врожайність помідорів залежить насамперед від якості розсади томатів. Тому тільки при правильному догляді за розсадою проблем зазвичай не виникає.

Якщо ж ви помітили, що розсада в’яне, то на це неприємне явище може впливати лише чотири головні причини, пише bb.lv. Це і недавнє пікірування, і надмірний полив, і густа посадка, а також невідповідний грунт.

Причини, чому в’яне розсада томатів та усунення кожної з проблем

Недавнє пікірування. За такої процедури саджанці можуть сильно травмуватися та перестати отримувати повноцінне харчування. Для розв'язання проблеми достатньо перемістити в тепле місце, де не буде прямих сонячних променів. Надмірний полив. У цьому випадку коріння саджанців починає гнити. Достатньо мінімізувати кількість поливів, а також зробити отвори на дні ємностей із розсадою, щоб зайва вода йшла геть. Густа посадка. Так саджанці не отримуватимуть достатнього харчування, через що вони поникатимуть. Щоб розв'язати проблему, необхідно прорідити розсаду і позбавитися слабких сходів. Не підходить грунт. У важкому ґрунті томати зростатимуть погано. Для розв'язання проблеми слід пересадити розсаду в пухку землю. Ще одна проблема — закислення ґрунту. Вона виникає при поливі жорсткою водою. Необхідно зняти частину "кислого" ґрунту, потім замінити його, після чого здійснювати полив лише відстояною водою кімнатної температури.

Раніше "Телеграф" писав, які культури можна сіяти після помідорів. Оскільки томати окислюють ґрунт, його потрібно засівати правильними рослинами.