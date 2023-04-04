Годы не берут: звезда "Мумии" 53-летняя Рейчел Вайс продемонстрировала безупречную фигуру (фото)

Супруга "Джеймса Бонда" является противницей пластических операций, и ей реально удается сохранить молодость без хирургов

Вслед за 54-летней Дженнифер Энистон восхитила своим внешним видом актриса Рейчел Вайс. Супруга Дэниела Крейга (тот самый "Джеймс Бонд") и звезда фильма "Мумия" появилась на премьере минисериала "Связанные насмерть" с ее участием.

Как сообщает "Телеграф", 53-летняя актриса роскошно выглядит и почти не изменилась со времен "Мумии". На мероприятии она продемонстрировала безупречную фигуру.

Так, сериал Amazon "Связанные насмерть" — это ремейк одноименного фильма Дэвида Кроненберга 1988 года. Вайс исполнила в психосексуальном триллере сразу две главные роли, так как сыграла гинекологов-близнецов. Кроме того, актриса приобщилась к написанию сценария и является исполнительным продюсером проекта.

На премьере в Нью-Йорке, которая прошла вечером 3 апреля, Рейчел Вайс появилась в красном платье трендовой длины макси, которое пикантно обнажает плечи актрисы. В который раз звезда похвасталась подтянутыми формами и идеальным цветом лица. Интересно, что актриса открыто выступает против пластических операций, и, похоже, ей удается сохранять свою молодость без помощи услуг хирургов.

Рейчел Вайс выбрала для лука длинное красное платье. Фото: Getty Images

Рейчел Вайс играет главную роль в сериале. Фото: Getty Images

Напомним, британская актриса Рейчел Вайс известна зрителям по картинам "Мумия" (роль библиотекаря Эвелин Карнахан), "Константин: Повелитель тьмы", "Преданный садовник" (принес звезде "Оскар"), "Мои черничные ночи". С 2011 года замужем за актером Дэниелом Крейгом, звездой бондианы. У пары в 2018 году родилась дочь.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что звезда "Отчаянных домохозяек" почти не изменилась с момента выхода сериала. Николетт Шеридан скоро отметит 60-летие, но благодаря спорту и питанию ее никто не назовет пенсионеркой.