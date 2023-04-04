Роки не беруть: зірка "Мумії" 53-річна Рейчел Вайс продемонструвала бездоганну фігуру (фото)

Дружина "Джеймса Бонда" є противницею пластичних операцій, і їй реально вдається зберегти молодість без хірургів

Слідом за 54-річною Дженніфер Еністон захопила своїм зовнішнім виглядом актриса Рейчел Вайс. Дружина Деніела Крейга (той самий "Джеймс Бонд") та зірка фільму "Мумія" з’явилася на прем’єрі мінісеріалу "Зв′язані до смерті" за її участю.

Як повідомляє "Телеграф", 53-річна актриса має розкішний вигляд і майже не змінилася з часів "Мумії". На заході вона продемонструвала бездоганну фігуру.

Так, серіал Amazon "Зв′язані до смерті" — це ремейк однойменного фільму Девіда Кроненберга 1988 року. Вайс виконала в психосексуальному трилері відразу дві головні ролі, оскільки зіграла гінекологів-близнюків. Крім того, актриса долучилася до написання сценарію та є виконавчим продюсером проєкту.

На прем’єрі в Нью-Йорку, яка пройшла ввечері 3 квітня, Рейчел Вайс з’явилася в червоній сукні трендової довжини максі, яка пікантно оголює плечі актриси. Вкотре зірка похвалилася підтягнутими формами та ідеальним кольором обличчя. Цікаво, що актриса відкрито виступає проти пластичних операцій і, схоже, їй вдається зберігати свою молодість без допомоги хірургів.

Рейчел Вайс вибрала для луку довгу червону сукню. Фото: Getty Images

Рейчел Вайс грає головну роль серіалі. Фото: Getty Images

Нагадаємо, британська актриса Рейчел Вайс відома глядачам за картинами "Мумія" (роль бібліотекарки Евелін Карнахан), "Костянтин: Король темряви", "Відданий садівник" (приніс зірці "Оскар"), "Мої чорничні ночі". З 2011 року одружена з актором Деніелом Крейгом, зіркою бондіани. У пари у 2018 році народилася донька.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зірка "Відчайдушних домогосподарок" майже не змінилася з моменту виходу серіалу. Ніколет Шерідан скоро відзначить 60-річчя, але завдяки спорту та харчування її ніхто не назве пенсіонеркою.