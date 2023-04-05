"А меня поймали – и в военкомат": Макаревич спел песню от имени оккупанта и взбесил россиян (видео)

Антироссийская позиция Макаревича приводит его соотечественников в бешенство

Российский музыкант и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич, который выступил против российского вторжения на территорию Украины, взбесил своих соотечетсвенников новой песней. В композиции он выступил от имени мобилизованного россиянина.

Видео с выступления Андрея Макаревича в Латвии разлетелось по сети. Российские СМИ и Телеграм-каналы пришли в бешенстве от текста песни.

Так, Макаревич поет от первого лица – российского оккупанта. В начале он рассказывает, как россиянин оказался на войне.

"Все кричат: "Фашисты!" Все кричат: "Нацисты!" Все кричат: "Напали – защищайте чад!" Кто сумел отбиться, а кто смотался быстро, а меня поймали – и в военкомат", — пропел исполнитель.

Далее он рассказывает, что мобилизованного россиянина "кое-как одели и обули", а затем всучили автомат. Заканчивается все гибелью оккупанта. "От меня подметок даже не осталось – круглая воронка, из нее дымок": поет об итоге для россиянина артист. Также Макаревич иронично добавляет, что "маме и папе дали денег на медали".

После попадания "песни мобилизованного" в сеть на Макаревича полилась грязь с российских ресурсах. В медиа заголовки гласят, что артист "оскорбил" россиян, а в Телеграм-каналах россияне называют Макаревича "мерзостью", "дрянью", а его голос – "козлиным".

Россияне взбесились после песни Макаревича

Российские комментаторы накинулись на Макаревича

Заголовок одного российского издания

Ранее российская аудитория уже злилась из-за песен Андрея Макаревича. Настоящий фурор в их соцсетях вызвала композиция музыканта, где он поет: "Я расскажу вам про страну, где в храм пустили сатану".