"А мене спіймали – і у військкомат": Макаревич заспівав пісню від імені окупанта й розлютив росіян (відео)

Антиросійська позиція Макаревича доводить його співвітчизників до сказу

Російський музикант і лідер гурту "Машина часу" Андрій Макаревич, який виступив проти російського вторгнення на територію України, розлютив своїх співвітчизників новою піснею. У композиції він виступив від імені мобілізованого росіянина.

Відео з виступу Андрія Макаревича в Латвії розлетілося мережею. Російські ЗМІ та Телеграм-канали дійшли сказу через текст пісні.

Так, Макаревич співає від першої особи – російського окупанта. Спочатку він розповідає, як росіянин опинився на війні.

"Все кричат: "Фашисты!" Все кричат: "Нацисты!" Все кричат: "Напали – защищайте чад!" Кто сумел отбиться, а кто смотался быстро, а меня поймали – и в военкомат", — проспівав виконавець.

Далі він розповідає, що мобілізованого росіянина "так-сяк одягли і взули", а потім всунули автомат. Закінчується все загибеллю окупанта. "От меня подметок даже не осталось – круглая воронка, из нее дымок": співає про кінець для росіянина артист. Також Макаревич іронічно додає, що "мамі та татові дали грошей на медалі".

Після потрапляння "пісні мобілізованого" до мережі на Макаревича полився бруд із російських ресурсів. У медіа заголовки свідчать, що артист "образив" росіян, а в Телеграм-каналах росіяни називають Макаревича "мерзотою", "поганню", а його голос — "козлиним".

Росіяни розлютилися після пісні Макаревича

Російські коментатори накинулися на Макаревича

Заголовок одного російського видання

Раніше російська аудиторія вже злилася через пісні Андрія Макаревича. Справжній фурор у їхніх соцмережах викликала композиція музиканта, де він співає: "Я расскажу вам про страну, где в храм пустили сатану".