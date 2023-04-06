Как подобрать джинсы на шикарные формы: какие модели подойдут полным девушкам (фото)

Предлагаем обратить внимание на 5 модных фасонов, которые выгодно "сядут" на пышную фигуру.

На сегодня мало у кого в гардеробе не найдется джинсов. Эта вещь с годами стала просто незаменимой, ведь она не только удобна, но и очень практична: большинство моделей легко сочетаются с разными стилями, их не нужно слишком часто стирать и тем более гладить, а джинсовая ткань обычно прекрасно носится и очень редко рвется. Ранее мы уже рассказывали о джинсовых трендах 2023 года, теперь же хотим рассказать, какие фасоны джинсов следует выбирать женщинам с шикарными формами.

Носить модные фасоны могут не только худенькие девушки модельной внешности — быть красивыми и стильными могут абсолютно все! Главное — правильно подобрать модель, которая будет выгодно подчеркивать ваши сильные стороны и при этом скроет недостатки. Среди лучших вариантов: зауженные и джинсы клеш, прямые и широкие модели, а также джинсы с добавлением стрейча, передает apostrophe. Как выглядят все эти модели, смотрите дальше.

Зауженные джинсы на полную фигуру

Речь идет о слимах, скинни и джинсах мом. Они будут отлично смотреться на девушках с широкими бедрами и узкими икрами.

Джинсы клеш для полных девушек

Эта модель не теряет своей актуальности, поэтому в 2023 ее можно спокойно носить и быть в тренде. Когда речь идет о широких бедрах, джинсы клеш уравновешивают фигуру, делая акцент на нижней части силуэта.

Прямые джинсы на большие формы

Вечная классика, визуально вытягивающая силуэт. В сочетании с темным цветом такая пара сделает вас стройнее.

Широкие джинсы для полных женщин

Это абсолютный тренд в этом году, поэтому выбирать сейчас есть из чего. Обладательницам пышных форм рекомендуется присмотреться к расширяющимся от пояса джинсам-палаццо и широким укороченным моделям, которые будут подчеркивать лодыжку.

Деним+стрейч для полной фигуры

Такая модель заслуживает отдельного места в списке. Джинсы из денима с добавлением стрейча визуально немного вытянет силуэт, сделав его более гармоничным.

Полным девушкам важно обращать внимание на уровень посадки джинсов, ведь именно от этого зависит, как будет выглядеть ваш животик и насколько длинными будут казаться ноги. Помните, что естественная посадка и завышенная талия выгодно подчеркнет талию и бедра.

Раньше мы рассказывали о горячем тренде 2023 года — дениме. Какие джинсовые вещи находятся на пике моды сейчас, показал стилист Матвей Калугин.