Як підібрати джинси на шикарні форми: які моделі пасуватимуть повним дівчатам (фото)

Пропонуємо звернути увагу на 5 модних фасонів, які вигідно "сядуть" на пишну фігуру

На сьогодні мало у кого в гардеробі не знайдеться джинсів. Ця річ з роками стала просто незамінною, адже вона не тільки зручна, а й дуже практична: більшість моделей легко поєднуються з різними стилями, їх не потрібно занадто часто прати і тим більше прасувати, а джинсова тканина зазвичай прекрасно носиться і дуже рідко рветься. Раніше ми вже розповідали про джинсові тренди 2023 року, тепер же хочемо розказати, які фасони джинсів слід обирати жінкам із шикарними формами.

Носити модні фасони можуть не тільки худенькі дівчата модельної зовнішності — буди красивими та стильними можуть абсолютно всі! Головне — правильно підібрати модель, яка вигідно підкреслюватиме ваші сильні сторони і при цьому приховає недоліки. Серед найкращих варіантів: звужені та джинси кльош, прямі та широкі моделі, а також джинси із додаванням стрейчу, передає apostrophe. Як виглядають усі ці моделі, дивіться далі.

Звужені джинси на повну фігуру

Йдеться про сліми, скінні та джинси мом. Вони матимуть прекрасний вигляд на дівчатах із широкими стегнами та вузькими литками.

Джинси кльош для повних дівчат

Ця модель не втрачає своєї актуальності, тому у 2023-му її можна спокійно носити і бути в тренді. Коли йдеться про широкі стегна, джинси кльош врівноважують фігуру, роблячи акцент на нижній частині силуету.

Прямі джинси на великі форми

Вічна класика, яка візуально витягує силует. У поєднанні з темним кольором така пара зробить вас стрункішою.

Широкі джинси для повних жінок

Це — абсолютний тренд цього року, тому вибирати зараз є з чого. Власницям пишних форм рекомендується придивитися до джинсів-палаццо, які розширюються від пояса, та широких укорочених моделей, які будуть підкреслювати щиколотку.

Денім + стрейч для повної фігури

Така модель заслуговує на окреме місце у списку. Джинси з деніму з додаванням стрейчу візуально трохи витягне силует, зробивши його більш гармонійним.

Повним дівчатам важливо звертати увагу на рівень посадки джинсів, адже саме від цього залежить, як виглядатиме ваш животик і наскільки довгими здаватимуться ноги. Пам’ятайте, що природна посадка та завищена талія вигідно підкреслить талію і стегна.

Раніше ми розповідали про гарячий тренд 2023 року — денім. Які джинсові речі знаходяться на піку моди зараз, показав стиліст Матвій Калугін.