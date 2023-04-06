Простой дедовский способ прогнать тлю: натуральный состав, который еще и подлечит растения

Этот вредитель может свести на нет все ваши усилия

Весной, с началом нового дачного сезона, огородники сталкиваются со многими проблемами: начиная от того, что семена могут банально не взойти, и заканчивая тем, что на качество и количество вашего урожая влияют не только сорт культуры и погодные условия, но и ненасытные вредители, а также всяческие болезни. Среди самых распространенных — ржавчина растений и пятнистость, а одним из самых опасных вредителей считается тля.

Оказывается, побороть все три вышеуказанные проблемы можно одним махом. Для этого готовится натуральный раствор на основе соды и аспирина. Более того, такое средство еще и подлечит ваши растения, информирует телеграм-канал "Дача. Сад и огород UA".

Как спасти растения от ржавчины, пятнистости и тли: дедовский метод

Составляющие:

1 ст.л. соды

1 ч.л. жидкого средства для мытья посуды

1 ст.л. масла

1 таблетка растворенного аспирина

4,5 л воды

Приготовление раствора:

Все компоненты смешайте в глубокой емкости, перемешайте и перелейте в пульверизатор. Опрыскивайте этим составом свой сад и огород раз в 1-2 недели.

Кстати, жидкое моющее средство можно заменить на обычное хозяйственное мыло. Правда, его нужно будет предварительно натереть на терке или размочить в воде. Этот компонент нужен, чтобы состав как можно дольше продержался на листе, а аспирин в это время сделал свое дело.

Раньше мы рассказывали, как прогнать кротов с участка. Одним из самых гуманных рабочих способов считается высадка растений, которые не нравятся этим зверькам – так они просто убегут с вашей территории и вы им при этом не навредите.