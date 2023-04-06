Простий дідівський спосіб прогнати попелицю: натуральний розчин, який ще й підлікує рослини
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Цей шкідник може звести нанівець усі ваші зусилля
Навесні, з початком нового дачного сезону, городники стикаються з багатьма проблемами: починаючи від того, що насіння може банально не зійти, і завершуючи тим, що на якість та кількість вашого врожаю впливають не тільки сорт культури та погодні умови, а ще й ненаситні шкідники та усілякі хвороби. Серед найпоширеніших — іржа рослин та плямистість, а одним із найнебезпечніших шкідників вважається попелиця.
Виявляється, побороти всі три вищевказані проблеми можна одним махом. Для цього готується натуральний розчин на основі соди та аспірину. Більш того, такий засіб ще й підлікує ваші рослини, інформує телеграм-канал "Дача. Сад та город UA".
Як врятувати рослини від іржі, плямистості та попелиці: дідівський метод
Складові:
- 1 ст.л. соди
- 1 ч.л. рідкого засобу для миття посуду
- 1 ст.л. олії
- 1 таблетка розчиненого аспірину
- 4,5 л води
Приготування розчину:
Усі компоненти змішайте у глибокій ємності, добре перемішайте та перелийте у пульверизатор. Обприскуйте цим складом свій сад і город раз на 1-2 тижні.
До речі, рідкий миючий засіб можна замінити на звичайне господарське мило. Щоправда, його потрібно буде попередньо натерти на терці або ж розмочити у воді. Цей компонент потрібен, щоб склад якомога довше протримався на листі, а аспірин тим часом зробив свою справу.
Раніше ми розповідали, як прогнати кротів із ділянки. Одним із найгуманніших робочих способів вважається висадка рослин, які не подобаються цим звіркам — так вони просто втечуть з вашої території і ви їм не нашкодите при цьому.