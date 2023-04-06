Простий дідівський спосіб прогнати попелицю: натуральний розчин, який ще й підлікує рослини

Цей шкідник може звести нанівець усі ваші зусилля

Навесні, з початком нового дачного сезону, городники стикаються з багатьма проблемами: починаючи від того, що насіння може банально не зійти, і завершуючи тим, що на якість та кількість вашого врожаю впливають не тільки сорт культури та погодні умови, а ще й ненаситні шкідники та усілякі хвороби. Серед найпоширеніших — іржа рослин та плямистість, а одним із найнебезпечніших шкідників вважається попелиця.

Виявляється, побороти всі три вищевказані проблеми можна одним махом. Для цього готується натуральний розчин на основі соди та аспірину. Більш того, такий засіб ще й підлікує ваші рослини, інформує телеграм-канал "Дача. Сад та город UA".

Як врятувати рослини від іржі, плямистості та попелиці: дідівський метод

Складові:

1 ст.л. соди

1 ч.л. рідкого засобу для миття посуду

1 ст.л. олії

1 таблетка розчиненого аспірину

4,5 л води

Приготування розчину:

Усі компоненти змішайте у глибокій ємності, добре перемішайте та перелийте у пульверизатор. Обприскуйте цим складом свій сад і город раз на 1-2 тижні.

До речі, рідкий миючий засіб можна замінити на звичайне господарське мило. Щоправда, його потрібно буде попередньо натерти на терці або ж розмочити у воді. Цей компонент потрібен, щоб склад якомога довше протримався на листі, а аспірин тим часом зробив свою справу.

Раніше ми розповідали, як прогнати кротів із ділянки. Одним із найгуманніших робочих способів вважається висадка рослин, які не подобаються цим звіркам — так вони просто втечуть з вашої території і ви їм не нашкодите при цьому.