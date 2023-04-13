"Еще один миллиардер теперь свободен": в сети обсуждают новость о разводе Камалии

Пара была в браке 20 лет и воспитывает двух дочерей

Украинская певица Камалия (в девичестве Наталья Шмаренкова) в четверг, 13 апреля, сообщила поклонникам, что после 20 лет брака расходится с пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром, что вызвало активное обсуждение в сети.

Стоит напомнить, что о разводе Камалия сообщила в своем Instagram. Там певица отметила, что работала над проблемами в отношениях в течение последнего года, но супруги пришли к выводу, что, хотя они и любят друг друга, все же больше не будут партнерами в браке.

Кроме того, она сообщила, что двух дочек они будут продолжать воспитывать совместно.

Новость активно обсуждают в сети, а многие не поверили в то, что услышали.

Другие же выразили мнение, что сейчас совсем не время обсуждать чью-либо личную жизнь, поскольку есть гораздо более важные вещи.

Впрочем, нашлись и те, кому эта новость не сказала ни о чем.

Как сообщалось ранее, в мае прошлого года Камалия попала в скандал, когда рассказала, что ее муж купил для ВСУ два самолета. Впрочем, никакого подтверждения этой информации с тех пор так и не поступило.

Сама певица позже рассказала, что ее неправильно поняли и на самом деле самолеты были куплены правительством Пакистана. Хотя и эта информация остается без подтверждения.