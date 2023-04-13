"Ще один мільярдер тепер вільний": у мережі обговорюють новину про розлучення Камалії

Пара була одружена 20 років і виховує двох дочок

Українська співачка Камалія (у дівоцтві Наталія Шмаренкова) у четвер, 13 квітня, повідомила шанувальникам, що після 20 років шлюбу розходиться з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром, що викликало активне обговорення у мережі.

Про розлучення Камалія повідомила у своєму Instagram. Там співачка зазначила, що працювала над проблемами у відносинах протягом останнього року, але подружжя дійшли висновку, що, хоча вони й люблять одне одного, все ж таки більше не будуть партнерами у шлюбі.

Крім того, вона повідомила, що двох доньок вони продовжуватимуть виховувати спільно.

Новину активно обговорюють у мережі, а багато хто не повірив у те, що почув.

Інші ж висловили думку, що зараз зовсім не час обговорювати чиєсь особисте життя, оскільки є набагато важливіші речі.

Проте знайшлися й ті, кому ця новина не сказала ні про що.

Як повідомлялося раніше, у травні минулого року Камалія потрапила у скандал, коли розповіла, що її чоловік купив для ЗСУ два літаки. Втім, жодного підтвердження цієї інформації з того часу так і не надійшло.

Сама співачка пізніше розповіла, що її неправильно зрозуміли і насправді літаки купили уряд Пакистану. Хоча ця інформація залишається без підтвердження.