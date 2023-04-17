Киану Ривз и его седовласая возлюбленная умилили поклонников: не скрывали своих чувств на публике и целовались (фото)

Актер в отношениях с художницей около четырех лет

Звезда фильмов "Матрица" и главный герой боевика "Джон Уик" Киану Ривз порадовал фанов редким появлением на публике вместе со своей возлюбленной Александрой Грант. Пара смело проявляла чувства друг к другу, держалась за руки, обнималась и целовалась.

Фотографы запечатлели возлюбленных на красной дорожке мероприятия Museum of Contemporary Art Gala, которое состоялось в минувшую субботу в Лос-Анджелесе. Ривз не очень часто выходит в свет со своей половинкой.

Так, актер выбрал для события образ в классическом стиле: черный костюм, белую рубашку, галстук в сдержанной цветовой гамме. Его седовласая спутница позировала перед камерами в длинном красном платье с цветочным принтом. Оба много улыбались и не стеснялись демонстрировать нежности.

Напомним, 58-летний Киану Ривз долго был одинок, а с 50-летней художницей Александрой Грант лишь дружил. Позже их отношения перешли в романтическое русло. О романе звезд стало известно случайно в январе 2019 года, когда возлюбленных заметила на ужине в одном из заведений.

Стильные образы звездной пары. Фото: Getty Images

Фотографы успели снять все! Фото: Getty Images

Влюбленные смеялись и держались за руки. Фото: Getty Images

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