Кіану Рівз і його сивоволоса кохана замилували шанувальників: не приховували своїх почуттів на публіці та цілувалися (фото)

Актор у стосунках із художницею близько чотирьох років

Зірка фільмів "Матриця" та головний герой бойовика "Джон Вік" Кіану Рівз порадував фанів рідкісною появою на публіці разом зі своєю коханою Александрою Грант. Пара сміливо виявляла почуття один до одного, трималася за руки, обіймалася і цілувалася.

Фотографи зафільмували коханих на червоній доріжці заходу Museum of Contemporary Art Gala, що відбувся минулої суботи в Лос-Анджелесі. Рівз не дуже часто виходить у світ зі своєю половинкою.

Так, актор обрав для події образ у класичному стилі: чорний костюм, білу сорочку, краватку у стриманій кольоровій гамі. Його сивоволоса супутниця позувала перед камерами в довгій червоній сукні з квітковим принтом. Обидва багато посміхалися і не соромилися демонструвати ніжності.

Нагадаємо, 58-річний Кіану Рівз довго був самотній, а з 50-річною художницею Александрою Грант лише дружив. Пізніше їхні стосунки перейшли у романтичне русло. Про роман зірок стало відомо випадково у січні 2019 року, коли коханих помітили на вечері в одному із закладів.

Стильний образ зіркової пари. Фото: Getty Images

Фотографи встигли зняти все! Фото: Getty Images

Закохані сміялися та трималися за руки. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що супермодель Барбара Палвін виходить заміж за зірку фільму "Після". Закохані разом п’ять років.