Укр

Второй день Светлой седмицы 2023: что нельзя делать во вторник, чтобы не привлечь несчастье

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Верующие балуют себя вкусными угощениями
Верующие балуют себя вкусными угощениями. Фото pixabay.com

После Пасхи у православных христиан наступила Светлая неделя

В этот вторник отмечается Светлый вторник. Это — второй день Светлой седмицы, которая следует за Христовым Воскресением. В 2023 году Светлый вторник выпадает на 18 апреля, а самую Седмицу будут отмечать по субботу, 22 апреля, — уже в следующий день празднуется Красная горка (второе воскресенье после Пасхи).

В этот день, как и на протяжении всей Светлой недели, православные христиане продолжают поздравлять друг друга и радоваться тому, что Сын Божий Иисус Христос воскрес. Верующие устраивают гулянья на свежем воздухе, балуют себя вкусными угощениями.

Также в Светлый вторник ходят в гости к родственникам, помогают тем, кто нуждается. В Светлый вторник целой семьей нужно отправиться к своей земле (полям, огородам) и поздравить ее с Христовым Воскресеньем. Затем закопать в землю пасхальное яйцо и попросить землю о щедром урожае.

Что нельзя делать 18 апреля в Светлый вторник и Седмицу 2023

  • Скучать по умершим, проводить панихиды, обряды венчания (но разрешается крестить детей).
  • Ссориться, ругаться, завидовать, думать о плохом.
  • Делать уборку и выбрасывать мусор — будут неприятности и ссоры в семье.
  • Бросать что-либо из окна — привлечете несчастья.
  • Идти против ветра — можно столкнуться с трудностями и неурядицами.
  • Забирать ценные вещи на улице — они могут быть заражены порчей.

Ранее "Телеграф" писал, когда будут поминальные дни в Украине в 2023 году и можно ли идти на кладбище во время войны. В эти дни принято посещать своих усопших родственников на кладбище.

Теги:
#Традиции #Праздники #Запреты #Пасха #Светлая пасхальная неделя