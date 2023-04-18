Второй день Светлой седмицы 2023: что нельзя делать во вторник, чтобы не привлечь несчастье

После Пасхи у православных христиан наступила Светлая неделя

В этот вторник отмечается Светлый вторник. Это — второй день Светлой седмицы, которая следует за Христовым Воскресением. В 2023 году Светлый вторник выпадает на 18 апреля, а самую Седмицу будут отмечать по субботу, 22 апреля, — уже в следующий день празднуется Красная горка (второе воскресенье после Пасхи).

В этот день, как и на протяжении всей Светлой недели, православные христиане продолжают поздравлять друг друга и радоваться тому, что Сын Божий Иисус Христос воскрес. Верующие устраивают гулянья на свежем воздухе, балуют себя вкусными угощениями.

Также в Светлый вторник ходят в гости к родственникам, помогают тем, кто нуждается. В Светлый вторник целой семьей нужно отправиться к своей земле (полям, огородам) и поздравить ее с Христовым Воскресеньем. Затем закопать в землю пасхальное яйцо и попросить землю о щедром урожае.

Что нельзя делать 18 апреля в Светлый вторник и Седмицу 2023

Скучать по умершим, проводить панихиды, обряды венчания (но разрешается крестить детей).

Ссориться, ругаться, завидовать, думать о плохом.

Делать уборку и выбрасывать мусор — будут неприятности и ссоры в семье.

Бросать что-либо из окна — привлечете несчастья.

Идти против ветра — можно столкнуться с трудностями и неурядицами.

Забирать ценные вещи на улице — они могут быть заражены порчей.

Ранее "Телеграф" писал, когда будут поминальные дни в Украине в 2023 году и можно ли идти на кладбище во время войны. В эти дни принято посещать своих усопших родственников на кладбище.