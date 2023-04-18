Другий день Світлого тижня 2023: що не можна робити у вівторок, щоб не залучити нещастя
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Після Великодня у православних християн настав Світлий тиждень
Цього вівторка відзначається Світлий вівторок. Це другий день Світлого тижня, який слідує за Христовим Воскресінням. 2023 року Світлий вівторок випадає на 18 квітня, а саму Седмицю відзначатимуть по суботу, 22 квітня, — вже наступного дня святкується Червона гірка (друга неділя після Великодня).
Цього дня, як і протягом усього Світлого тижня, православні християни продовжують вітати один одного та радіти з того, що Син Божий Ісус Христос воскрес. Віряни влаштовують гуляння на свіжому повітрі, балують себе смачними частуваннями.
Також у Світлий вівторок ходять у гості до родичів, допомагають тим, хто потребує. У Світлий вівторок цілою сім’єю потрібно вирушити до своєї землі (полів, городів) та привітати її з Христовим Воскресінням. Потім закопати в землю великоднє яйце і попросити землю про щедрий урожай.
Що не можна робити 18 квітня у Світлий вівторок і Седмицю 2023
- Сумувати за померлими, проводити панахиди, обряди вінчання (але дозволяється хрестити дітей).
- Сваритися, лаятись, заздрити, думати про погане.
- Робити прибирання та викидати сміття – будуть неприємності та сварки у родині.
- Кидати щось із вікна — привернете нещастя.
- Іти проти вітру — можна натрапити на труднощі та негараздами.
- Забирати цінні речі на вулиці — вони можуть бути заражені пристрітом.
Раніше "Телеграф" писав, коли будуть поминальні дні в Україні у 2023 році і чи можна йти на цвинтар під час війни. Цими днями заведено відвідувати своїх покійних родичів на цвинтарі.