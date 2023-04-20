Светлый четверг после Пасхи 2023: что нельзя делать в этот день, чтобы в доме было благополучие

В Светлый четверг поминают усопших, но не грустят об утрате

В этот четверг, 20 апреля, в православной церкви отмечают четвертый день Светлой недели после Христово Воскресения, который принято называть Светлый четверг.

Православные христиане называют Светлую седмицу — временем радости, началом нового этапа жизни и всеобщего возрождения. Верующие поздравляют друг друга с тем, что Иисус восстал из мертвых, приветствуют словами "Христос Воскрес!" – "Воистину Воскрес!". Так отмечается в течение 40 дней — до самого Вознесения (в 2023 году — 26 мая).

В Светлый четверг поминают усопших, но ни в коем случае не грустят, а вспоминают о них только хорошее. На Руси этот четверг был днем, когда устраивали осмотр невест и народные гуляния. Девушки специальными песнями призывали весну.

Что нельзя делать 20 апреля в Светлый четверг

Шить, вышивать — можно "зашить" глаза умершим и тогда они отомстят.

Венчаться, играть свадьбы — семейная жизнь будет неудачной.

Отказывать в помощи тем, кто о ней просит.

Сквернословить, очернять других людей — притянется негатив в жизнь, а в доме не будет благополучия и удачи.

Ранее "Телеграф" писал, когда будут поминальные дни в Украине в 2023 году и можно ли идти на кладбище во время войны. В эти дни принято посещать своих усопших родственников на кладбище.