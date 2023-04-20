Світлий четвер після Великодня 2023: що не можна робити в цей день, щоб в оселі було благополуччя

У Світлий четвер згадують померлих, але не сумують про втрату

Цього четверга, 20 квітня, у православній церкві відзначають четвертий день Світлого тижня після Христового Воскресіння, який заведено називати Світлий четвер.

Православні християни називають Світлу седмицю – часом радості, початком нового етапу життя та загального відродження. Віряни вітають одне одного з тим, що Ісус повстав із мертвих, вітають словами "Христос Воскрес!" — "Воістину Воскрес!". Так відзначається протягом 40 днів — до самого Вознесіння (у 2023 році — 26 травня).

У Світлий четвер згадують померлих, але в жодному разі не сумують, а згадують про них лише хороше. На Русі цей четвер був днем, коли влаштовували огляд наречених і народні гуляння. Дівчата спеціальними піснями закликали весну.

Що не можна робити 20 квітня у Світлий четвер

Шити, вишивати — можна "зашити" очі померлим, і тоді вони помстяться.

Вінчатися, грати весілля — сімейне життя буде невдалим.

Відмовляти у допомозі тим, хто про неї просить.

Лихословити, очорняти інших людей — притягнеться негатив у життя, а в оселі не буде благополуччя і удачі.

Раніше "Телеграф" писав, коли будуть поминальні дні в Україні у 2023 році і чи можна йти на цвинтар під час війни. Цими днями заведено відвідувати своїх покійних родичів на цвинтарі.