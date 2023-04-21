Украинский расследователь нашел виллу путиниста Тимати за 2,5 млн евро в Сен-Тропе: как она выглядит (видео)

Путинист пока еще не под санкциями и пытается скрыть факт наличия элитного жилья во Франции

Российский рэпер Тимати много лет открыто поддерживает путинский режим и даже восхваляет путина в своих песнях. Еще в начале карьеры артист пел о Сен-Тропе, и, как оказалось, не случайно. Именно в этом роскошном уголке Лазурного берега расположена вилла, записанная на отца путиниста.

Об этом стало известно из нового расследования украинского журналиста Михаила Ткача. Видео опубликовано на Ютуб-канале "Украинской правды" в пятницу, 21 апреля.

Так, украинские журналисты в ходе поиске активов "российских элит" обнаружили роскошную виллу Эльдара Юнусова – отца Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов). "Квадраты" элитной недвижимости оказались по соседству с жильем российского миллиардера Олега Дерипаски. Стоимость поместья составляет 2,5 млн евро. Как отмечает автор расследования, в последнее время, похоже, собственность пытаются скрыть более тщательно и с отца переписать на детей уже от другого брака.

В материале напоминают, что несмотря на прокремлевскую позицию Тимати и его выступления на концерте в поддержку полномасштабного российского вторжения, певец до сих пор не под санкциями ЕС. Более того, даже в случае, если это произойдет, виллу во Франции вряд ли арестуют, ведь она не зарегистрирована на путиниста.

Напомним, в Украине обещают наказать публичных личностей, которые выступили в поддержку военной агрессии рф, в том числе Киркорова, Газманова, Тимати, Петросяна. Как заявил глава ОП Андрей Ермак, российские певцы и юмористы зарабатывают на убийствах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что коллега Тимати по сцене, еще один открытый путинист Григорий Лепс похвастался поездкой в оккупированный Донецк. Скандальный артист побывал в госпитале и отличился странным заявлением.