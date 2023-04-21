Український розслідувач знайшов віллу путініста Тіматі за 2,5 млн євро у Сен-Тропе: який вигляд вона має (відео)

Путініст поки що не під санкціями і намагається приховати факт наявності елітного житла у Франції

Російський репер Тіматі багато років відкрито підтримує путінський режим і навіть вихваляє путіна у своїх піснях. Ще на початку кар’єри артист співав про Сен-Тропе, і, як виявилося, не випадково. Саме в цьому розкішному куточку Лазурового берега розташована вілла, записана на батька путініста.

Про це стало відомо з нового розслідування українського журналіста Михайла Ткача. Відео опубліковано на Ютуб-каналі "Української правди" у п’ятницю, 21 квітня.

Так, українські журналісти під час пошуку активів "російських еліт" виявили розкішну віллу Ельдара Юнусова – отця Тіматі (справжнє ім’я – Тимур Юнусов). "Квадрати" елітної нерухомості опинилися за сусідством із житлом російського мільярдера Олега Дерипаскі. Вартість маєтку становить 2,5 млн. євро. Як зазначає автор розслідування, останнім часом, схоже, власність намагаються приховати ретельніше і з батька переписати на дітей уже від іншого шлюбу.

У матеріалі нагадують, що, незважаючи на прокремлівську позицію Тіматі та його виступи на концерті на підтримку повномасштабного російського вторгнення, співак досі не під санкціями ЄС. Більше того, навіть якщо це станеться, віллу у Франції навряд чи заарештують, адже вона не зареєстрована на путініста.

Нагадаємо, в Україні обіцяють покарати публічних осіб, які виступили на підтримку військової агресії рф, у тому числі Кіркорова, Газманова, Тіматі, Петросяна. Як заявив голова ОП Андрій Єрмак, російські співаки та гумористи заробляють на вбивствах.

Раніше "Телеграф" розповідав, що колега Тіматі за сценою, ще один відкритий путініст Григорій Лепс похвалився поїздкою до окупованого Донецька. Скандальний артист побував у шпиталі та відзначився дивною заявою.