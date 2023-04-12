Вибрав бік зла: відомий український співак оголосив про концерти в росії

Артист заявляє, що таким чином він може змінити світ

На жаль, мабуть, деяким українським артистам гроші настільки заплющили очі, що вони з великим задоволенням анонсують свої концерти в країні-агресорі. І якщо позиція співачки з Чернівців Ані Лорак вже нікого не дивує, то рішення соліста гуртів "Токіо" та "Мачете", уродженця Кривого Рогу, Ярослава Малого вирушити в тур по рф — м'яко кажучи, шокує.

На своїй сторінці в Instagram музикант видав, що ці концерти потрібні світові для того, щоб "побудувати храм єдності, любові, чистоти та добра". А ось про напад росії на свою батьківщину Ярослав вирішив не згадувати.

"Нам з дитинства кажуть, що цей світ такий, який він є. Ми маленькі люди і не можемо його змінити. Що ненависть, страх, агресія – це нормально. Це не так, все в наших силах. Ми будівельники Всесвіту та митці. Нам пора прокидатися. Ми потрібні один одному. Це єдина причина, чому ми це робимо ”, – заявив Малий.

Варто зазначити, що така позиція артиста зовсім не сподобалася українцям, про що вони й висловлюються у коментарях під його постом у соцмережах. Однак Ярослав вважав за краще видаляти гнівні відгуки, і залишати лише захоплені коментарі від росіян.

Нагадаємо, що раніше в рф скасували концерти мовчуна Валерія Меладзе. В одному з міст, де він незабаром мав виступити з концертом, заявили, що це фейк та його взагалі не планувалося. Раніше Меладзе перевіряли спецслужби росії — після того, як під час одного новорічного корпоративу він відповів на гасло "Слава Україні!" словами: "Героям слава". Щоправда, після цього швидко дав задню, потрапивши в немилість і українців, і росіян.