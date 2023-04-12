Выбрал сторону зла: известный украинский певец объявил о концертах в рф

Артист заявляет, что таким образом он может изменить мир

Увы, но видимо некоторым украинским артистам деньги настолько закрыли глаза, что они с большим удовольствием анонсируют свои концерты в стране-агрессоре. И если позиция певицы из Черновцов Ани Лорак уже никого не удивляет, то решение солиста групп "Токио" и "Мачете", уроженца Кривого Рога, Ярослава Малого отправиться в тур по рф — мягко говоря шокирует.

На своей странице в Instagram музыкант выдал, что эти концерты нужны миру для того, чтобы "построить храм единства, любви, чистоты и добра". А вот о нападении рф на свою родину Ярослав решил не упоминать.

"Нам с детства говорят, что этот мир таков, какой он есть. Мы маленькие люди и не можем его изменить. Что ненависть, страх, злость – это нормально. Это не так, все в наших силах. Мы строители Вселенной и творцы. Нам пора просыпаться. Мы нужны друг другу. Это единственная причина, почему мы это делаем", – заявил Малый.

Стоит отметить, что такая позиция артиста совсем не понравилась украинцам, о чем они и высказываются в комментариях под его постом в соцсетях. Однако Ярослав счел лучшим удалять гневные отзывы, и оставлять лишь восторженные комментарии от россиян.

Напомним, что ранее в россии отменили концерты молчуна Валерия Меладзе. В одном из городов, где он вскоре должен был выступить с концертом, заявили, что это фейк и его вообще не планировалось. Ранее Меладзе проверяли спецслужбы рф — после того, как во время одного новогоднего корпоратива он ответил на лозунг "Слава Украине!" словами: "Героям слава". Правда, после этого быстро дал заднюю, попав в немилость и украинцев, и россиян.