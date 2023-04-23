Самодельный спрей убивает плющ и сорняки на участке без агрессивных химикатов: какие два ингредиента нужно смешать

Опытные дачники нашли дешевый и эффективный способ борьбы с нежелательной растительностью

Самая частая проблема дачников – нежелательные растения на участке, включая всевозможные сорняки. Настоящей напастью может стать и на первый взгляд красивый плющ, который может сильно разрастаться и вытеснять другие культуры.

Для борьбы с плющом на участке не нужны агрессивные химикаты. Эффективно избавиться от нежелательной растительности поможет самодельный спрей, пишет Express.

Так, для удаления плюща в ненужным местах на участке вам потребуется два подручных средства – обычный уксус и соль. Комбинация натуральных ингредиентов оказалась токсичным сдерживающим фактором для вышеупомянутого вечнозеленого растения. Уксусная кислота часто используется в средствах от сорняков, а соль — эффективное вещество для обезвоживания растений.

Сочетание уксуса и соли не только заменит магазинные средства, а и не окажет долгосрочного воздействия на почву после того, как растение погибнет. Хоть в уксусе есть кислота, этот продукт быстро разлагается, не успевая накапливаться в достаточной степени, чтобы повлиять на состав почвы более чем на несколько дней. Тем не менее, соль может препятствовать будущему росту растений, если ее использовать в высоких концентрациях. Поэтому при приготовлении раствора используйте не более одной столовой ложки соли.

Как сделать спрей против плюща и сорняков из уксуса и соли? Просто смешайте ингредиенты и с помощью пульверизатора нанесите на корни растения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что некоторые огородники используют для борьбы с сорняками популярный алкогольный напиток. Способ может показаться странным, зато отлично работает.