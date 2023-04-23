Саморобний спрей вбиває плющ і бур’яни на ділянці без агресивних хімікатів: які два інгредієнти потрібно змішати

Досвідчені дачники знайшли дешевий та ефективний спосіб боротьби з небажаною рослинністю

Найчастіша проблема дачників — небажані рослини на ділянці, включаючи всілякі бур’яни. Справжньою напастю може стати і на перший погляд гарний плющ, який може сильно розростатися та витісняти інші культури.

Для боротьби з плющем на ділянці не потрібні агресивні хімікати. Ефективно позбутися небажаної рослинності допоможе саморобний спрей, пише Express.

Так, для видалення плюща в непотрібних місцях на ділянці вам знадобиться два підручні засоби — звичайний оцет і сіль. Комбінація натуральних інгредієнтів виявилася токсичним стримувальним фактором для вищезгаданої вічнозеленої рослини. Оцтова кислота часто використовується у засобах від бур’янів, а сіль – ефективна речовина для зневоднення рослин.

Поєднання оцту та солі не тільки замінить магазинні засоби, а й не вплине довгостроково на ґрунт після того, як рослина загине. Хоча в оцті є кислота, цей продукт швидко розкладається, не встигаючи накопичуватися достатньою мірою, щоб вплинути на склад ґрунту більш ніж на кілька днів. Тим не менш, сіль може перешкоджати майбутньому зростанню рослин, якщо її використовувати у високих концентраціях. Тому при приготуванні розчину використовуйте не більше однієї столової ложки солі.

Як зробити спрей проти плюща та бур’янів з оцту та солі? Просто змішайте інгредієнти та за допомогою пульверизатора нанесіть на коріння рослини.

Раніше "Телеграф" розповідав, що деякі городники використовують для боротьби із бур’янами популярний алкогольний напій. Спосіб може здатися дивним, зате чудово працює.