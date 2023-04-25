Василий Исповедник 25 апреля: чего нужно избегать в этот день, чтобы сбылись все планы

В этот день весна "землю парит"

Согласно церковному календарю на апрель 2023 года, в этот день православная церковь почитает преподобного Василия Исповедник — епископа, который жил в IX веке в городе Парий. Святому Василию христиане молятся о хорошем урожае, здоровье, финансовом благополучии.

В народе этот день еще имеет название Василий-парильщик. Все дело в том, что, по наблюдениям наших предков, весна в это время "землю парит". Именно к 25 апреля земля обычно полностью освобождалась от снега и начинала нагреваться под лучами теплого весеннего солнца.

Смотрели в этот день и за погодой. Существует народная примета на 25 апреля: если солнце в этот день яркое и теплое – до лета будет хорошая погода и удачный урожай.

Что нельзя делать 25 апреля на Василий Исповедника

Надевать вещи грязные или очень старые — сулит постоянные проблемы в жизни.

Делиться с кем-нибудь планами на будущее – не суждено будет сбыться.

Не заправлять утром постель, в ином случае можно привлечь к себе болезни и беды.

Заводить новые знакомства — новый человек может оказаться недобросовестным, принести в вашу жизнь проблемы.

Убирать 25 апреля — велика вероятность побеспокоить домового.

Стоит добавить, что в этом году на 25 апреля приходится Радоница или Родительский день. В народе эти дни еще называют Проводами, Гробками.