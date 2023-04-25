Василь Сповідник 25 квітня: чого треба уникати цього дня, щоб здійснилися всі плани
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Цього дня весна "землю парить"
Згідно з церковним календарем на квітень 2023 року, цього дня православна церква вшановує преподобного Василя Сповідника — єпископа, який жив у IX столітті в місті Парій. Святому Василію християни моляться за хороший урожай, здоров’я, фінансове благополуччя.
У народі цей день ще має назву Василь-парильник. Вся річ у тому, що, за спостереженнями наших предків, весна в цей час "землю парить". Саме до 25 квітня земля зазвичай повністю звільнялася від снігу і починала нагріватися під променями теплого весняного сонця.
Дивились у цей день й за погодою. Існує народна прикмета на 25 квітня: якщо сонце у цей день яскраве і тепле – до літа буде хороша погода та вдалий урожай.
Що не можна робити 25 квітня на Василя Сповідника
- Одягати речі брудні чи дуже старі — обіцяє постійні проблеми у житті.
- Ділитись із кимось планами на майбутнє – не судилося здійснитися.
- Не заправляти вранці ліжко, інакше можна притягнути до себе хвороби і біди.
- Заводити нові знайомства — нова людина може виявитися несумлінною, принести у ваше життя проблеми.
- Прибирати 25 квітня — велика ймовірність потурбувати домовика.
Варто додати, що цього року на 25 квітня припадає Радониця або Батьківський день. У народі ці дні ще називають Проводами, Гробками.