Василь Сповідник 25 квітня: чого треба уникати цього дня, щоб здійснилися всі плани

Цього дня весна "землю парить"

Згідно з церковним календарем на квітень 2023 року, цього дня православна церква вшановує преподобного Василя Сповідника — єпископа, який жив у IX столітті в місті Парій. Святому Василію християни моляться за хороший урожай, здоров’я, фінансове благополуччя.

У народі цей день ще має назву Василь-парильник. Вся річ у тому, що, за спостереженнями наших предків, весна в цей час "землю парить". Саме до 25 квітня земля зазвичай повністю звільнялася від снігу і починала нагріватися під променями теплого весняного сонця.

Дивились у цей день й за погодою. Існує народна прикмета на 25 квітня: якщо сонце у цей день яскраве і тепле – до літа буде хороша погода та вдалий урожай.

Що не можна робити 25 квітня на Василя Сповідника

Одягати речі брудні чи дуже старі — обіцяє постійні проблеми у житті.

Ділитись із кимось планами на майбутнє – не судилося здійснитися.

Не заправляти вранці ліжко, інакше можна притягнути до себе хвороби і біди.

Заводити нові знайомства — нова людина може виявитися несумлінною, принести у ваше життя проблеми.

Прибирати 25 квітня — велика ймовірність потурбувати домовика.

Варто додати, що цього року на 25 квітня припадає Радониця або Батьківський день. У народі ці дні ще називають Проводами, Гробками.