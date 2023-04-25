Эгоизм – это нормально или нет: Андре Тан рассказал, почему нельзя забывать о своих желаниях
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Известный модельер поделился секретами здорового эгоизма
Известный украинский дизайнер Андре Тан, дающий своим поклонникам полезные советы не только того, что касается модных тенденций и гардероба, но и восприятия мира и личностных отношений с окружающими, рассказал, что здоровый эгоизм – это нормально.
"Как считаете, насколько давно вы научились "забрасывать" свои потребности на дальнюю полку?", — спрашивает модельер. Андре Тан отмечает, что на самом деле у нас всех большой опыт, еще с детства в этом. Просто вспомните ситуации, когда вас просили терпеть, делать, что нужно кому-то или делиться своими вещами.
Что происходило, если вы начинали противиться, плакать, заявлять о себе? Вас называли эгоистом. Говорили: "Только о себе и думаешь", "Тебе сколько лет, не стыдно?", "Да что ты плачешь?". В результате появилось убеждение: думать о себе, своих интересах и желаниях — быть эгоистом, плохим человеком, неудобным. Это значит, что меня могут бросить, отвернуться от меня…
"Но здоровый эгоизм — это нормально. Именно он помогает заботиться о себе", — подчеркивает мужчина.
Иметь здоровый эгоизм – это:
- строить гармоничные отношения с близкими
- находиться в ресурсе
- знать, чего вы хотите – кусочек того торта или поплакать
- брать ответственность и быть в сознании
- избавиться от тех, кто паразитирует на вас
- уметь заявлять о том, что вам нужна помощь
- не бояться отказов
Так что своих потребностей не нужно бояться или стыдиться. Они, на самом деле, нас направляют и делают теми, кем мы являемся.
Ранее Андре Тан поделился секретами, как перестать сомневаться в себе и своих решениях. По словам модельера, не нужно никогда паниковать и не забывать, что все уникальны.