Эгоизм – это нормально или нет: Андре Тан рассказал, почему нельзя забывать о своих желаниях

Известный модельер поделился секретами здорового эгоизма

Известный украинский дизайнер Андре Тан, дающий своим поклонникам полезные советы не только того, что касается модных тенденций и гардероба, но и восприятия мира и личностных отношений с окружающими, рассказал, что здоровый эгоизм – это нормально.

"Как считаете, насколько давно вы научились "забрасывать" свои потребности на дальнюю полку?", — спрашивает модельер. Андре Тан отмечает, что на самом деле у нас всех большой опыт, еще с детства в этом. Просто вспомните ситуации, когда вас просили терпеть, делать, что нужно кому-то или делиться своими вещами.

Что происходило, если вы начинали противиться, плакать, заявлять о себе? Вас называли эгоистом. Говорили: "Только о себе и думаешь", "Тебе сколько лет, не стыдно?", "Да что ты плачешь?". В результате появилось убеждение: думать о себе, своих интересах и желаниях — быть эгоистом, плохим человеком, неудобным. Это значит, что меня могут бросить, отвернуться от меня…

"Но здоровый эгоизм — это нормально. Именно он помогает заботиться о себе", — подчеркивает мужчина.

Иметь здоровый эгоизм – это:

строить гармоничные отношения с близкими

находиться в ресурсе

знать, чего вы хотите – кусочек того торта или поплакать

брать ответственность и быть в сознании

избавиться от тех, кто паразитирует на вас

уметь заявлять о том, что вам нужна помощь

не бояться отказов

Так что своих потребностей не нужно бояться или стыдиться. Они, на самом деле, нас направляют и делают теми, кем мы являемся.

Ранее Андре Тан поделился секретами, как перестать сомневаться в себе и своих решениях. По словам модельера, не нужно никогда паниковать и не забывать, что все уникальны.