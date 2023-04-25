Егоїзм — це нормально чи ні: Андре Тан розповів, чому не можна забувати про свої бажання

Відомий модельєр поділився секретами здорового егоїзму

Відомий український дизайнер Андре Тан, який дає своїм шанувальникам корисні поради не тільки того, що стосується модних тенденцій і гардероба, але й сприйняття світу та особистісних стосунків з навколишніми, розповів, що здоровий егоїзм — це нормально.

"Як вважаєте, наскільки давно ви навчилися "закидувати" свої потреби на довгу полицю?", — запитує модельєр. Андре Тан зазначає, що насправді у нас усіх великий досвід, ще з дитинства у цьому. Просто згадайте ситуації, коли вас просили терпіти, робити, що потрібно комусь, або ділитися своїми речами.

Що відбувалося, якщо ви починали опиратися, плакати, заявляти про себе? Вас називали егоїстом. Говорили: "Тільки про себе і думаєш", "Тобі скільки років, не соромно?","Та що ти плачеш?". У результаті з'явилось переконання: думати про себе, свої інтереси та бажання — бути егоїстом, поганою людиною, незручним. Це означає, що мене можуть кинути, відвернутися від мене…

"Але здоровий егоїзм — це нормально. Саме він допомагає дбати про себе", — підкреслює чоловік.

Мати здоровий егоїзм — це:

будувати гармонійні стосунки з близькими

знаходитися в ресурсі

знати, чого ви хочете — шматочок того торта або поплакати

брати відповідальність і бути у свідомості

позбутися від тих, хто паразитує на вас

вміти заявляти про те, що вам потрібна допомога

не боятися відмов

Тож своїх потреб не потрібно боятися чи стидатися. Вони, насправді ж, нас направляють та роблять тими, ким ми є.

Раніше Андре Тан поділився секретами, як перестати сумніватися в собі і своїх рішеннях. За словами модельєра, не потрібно ніколи панікувати і не забувати, що всі унікальні.