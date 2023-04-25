Егоїзм — це нормально чи ні: Андре Тан розповів, чому не можна забувати про свої бажання
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Відомий модельєр поділився секретами здорового егоїзму
Відомий український дизайнер Андре Тан, який дає своїм шанувальникам корисні поради не тільки того, що стосується модних тенденцій і гардероба, але й сприйняття світу та особистісних стосунків з навколишніми, розповів, що здоровий егоїзм — це нормально.
"Як вважаєте, наскільки давно ви навчилися "закидувати" свої потреби на довгу полицю?", — запитує модельєр. Андре Тан зазначає, що насправді у нас усіх великий досвід, ще з дитинства у цьому. Просто згадайте ситуації, коли вас просили терпіти, робити, що потрібно комусь, або ділитися своїми речами.
Що відбувалося, якщо ви починали опиратися, плакати, заявляти про себе? Вас називали егоїстом. Говорили: "Тільки про себе і думаєш", "Тобі скільки років, не соромно?","Та що ти плачеш?". У результаті з'явилось переконання: думати про себе, свої інтереси та бажання — бути егоїстом, поганою людиною, незручним. Це означає, що мене можуть кинути, відвернутися від мене…
"Але здоровий егоїзм — це нормально. Саме він допомагає дбати про себе", — підкреслює чоловік.
Мати здоровий егоїзм — це:
- будувати гармонійні стосунки з близькими
- знаходитися в ресурсі
- знати, чого ви хочете — шматочок того торта або поплакати
- брати відповідальність і бути у свідомості
- позбутися від тих, хто паразитує на вас
- вміти заявляти про те, що вам потрібна допомога
- не боятися відмов
Тож своїх потреб не потрібно боятися чи стидатися. Вони, насправді ж, нас направляють та роблять тими, ким ми є.
Раніше Андре Тан поділився секретами, як перестати сумніватися в собі і своїх рішеннях. За словами модельєра, не потрібно ніколи панікувати і не забувати, що всі унікальні.