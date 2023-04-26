Народный праздник 26 апреля: почему в день Фомаиды Медуницы нельзя надевать черное

Святая Фомаида считается покровительницей женщин

В период поминальных дней после Пасхи-2023 православная церковь в этот день почитает память святой Фомаиды Александрийской. Ей принято молиться об избавлении от греховных мыслей. Также Фомаида считается покровительницей женщин.

В честь святой в народном календаре этот день получил название Фомаида Медуница, а все потому, что 26 апреля женщины начинали собирать побеги и листья медуницы. Из них готовили отвары и настойки, и использовали для лечения разных болезней.

Что нельзя делать 26 апреля в день Фомаиды Медуницы

Отправляться в дальнюю дорогу, чтобы не навлечь в пути неприятности.

Супругам ругаться и выяснять отношения. Конфликт может затянуться.

Надевать чёрную одежду в день Фомаиды Медуницы. Считалось, что это принесет вред здоровью.

Совершать крупные покупки. Приобретения не принесут радости.

Начинать новые дела. Даже строить планы не стоит — они не сбудутся или не принесут счастья.

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