Народный праздник 26 апреля: почему в день Фомаиды Медуницы нельзя надевать черное
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Святая Фомаида считается покровительницей женщин
В период поминальных дней после Пасхи-2023 православная церковь в этот день почитает память святой Фомаиды Александрийской. Ей принято молиться об избавлении от греховных мыслей. Также Фомаида считается покровительницей женщин.
В честь святой в народном календаре этот день получил название Фомаида Медуница, а все потому, что 26 апреля женщины начинали собирать побеги и листья медуницы. Из них готовили отвары и настойки, и использовали для лечения разных болезней.
Что нельзя делать 26 апреля в день Фомаиды Медуницы
- Отправляться в дальнюю дорогу, чтобы не навлечь в пути неприятности.
- Супругам ругаться и выяснять отношения. Конфликт может затянуться.
- Надевать чёрную одежду в день Фомаиды Медуницы. Считалось, что это принесет вред здоровью.
- Совершать крупные покупки. Приобретения не принесут радости.
- Начинать новые дела. Даже строить планы не стоит — они не сбудутся или не принесут счастья.
Ранее "Телеграф" писал, какие церковные праздники украинцы отмечают в апреле 2023 года. Также мы составляли на этот месяц календарь государственных праздников.