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Народный праздник 26 апреля: почему в день Фомаиды Медуницы нельзя надевать черное

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Черный 26 апреля приносит одни неприятности
Черный 26 апреля приносит одни неприятности. Фото freepik.com

Святая Фомаида считается покровительницей женщин

В период поминальных дней после Пасхи-2023 православная церковь в этот день почитает память святой Фомаиды Александрийской. Ей принято молиться об избавлении от греховных мыслей. Также Фомаида считается покровительницей женщин.

В честь святой в народном календаре этот день получил название Фомаида Медуница, а все потому, что 26 апреля женщины начинали собирать побеги и листья медуницы. Из них готовили отвары и настойки, и использовали для лечения разных болезней.

Что нельзя делать 26 апреля в день Фомаиды Медуницы

  • Отправляться в дальнюю дорогу, чтобы не навлечь в пути неприятности.
  • Супругам ругаться и выяснять отношения. Конфликт может затянуться.
  • Надевать чёрную одежду в день Фомаиды Медуницы. Считалось, что это принесет вред здоровью.
  • Совершать крупные покупки. Приобретения не принесут радости.
  • Начинать новые дела. Даже строить планы не стоит — они не сбудутся или не принесут счастья.

Ранее "Телеграф" писал, какие церковные праздники украинцы отмечают в апреле 2023 года. Также мы составляли на этот месяц календарь государственных праздников.

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#Традиции #Праздники #Запреты