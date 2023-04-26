Народне свято 26 квітня: чому в день Фомаїди Медуниці не можна одягати чорне
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Свята Фомаїда вважається покровителькою жінок
У період поминальних днів після Великодня-2023 православна церква цього дня вшановує пам’ять святої Фомаїди Олександрійської. Їй заведено молитися про звільнення від гріховних думок. Також Фомаїда вважається покровителькою жінок.
На честь святої у народному календарі цей день отримав назву Фомаїда Медуниця, а все тому, що 26 квітня жінки починали збирати пагони та листя медуниці. З них готували відвари та настоянки, і використовували для лікування різних хвороб.
Що не можна робити 26 квітня на день Фомаїди Медуниці
- Вирушати в далеку дорогу, щоб не накликати неприємності.
- Подружжю сваритися і з’ясовувати стосунки. Конфлікт може затягнутись.
- Одягати чорний одяг у день Фомаїди Медуниці. Вважалося, що це завдасть шкоди здоров’ю.
- Здійснювати великі покупки. Придбання не принесуть радості.
- Починати нові справи. Навіть будувати плани не варто — вони не збудуться або не принесуть щастя.
Раніше "Телеграф" писав, які церковні свята українці відзначають у квітні 2023 року. Також ми складали на цей місяць календар державних свят.