Зачем посыпать растения корицей: хитрость, которая решит многие популярные проблемы

У этой специи много полезных преимуществ

Корица – это нежная пряность, которую мы с удовольствием используем на кухне, чтобы придать ароматный аромат нашим блюдам. Однако оказывается, что эта пряность также широко популярна и в садоводстве.

Как отмечает портал santeplus, этот ароматный коричневый порошок может помочь сохранить здоровье ваших растений. Как эффективно использовать корицу в своем саду — читайте далее.

Зачем использовать корицу в саду

Отпугивает комаров и муравьев

Древесная и сладкая корица излучает опьяняющий и теплый аромат, который очень не нравиться этим насекомым. Комары, например, его ненавидят. Если вы хотите изгнать этих вредителей из своего участка, просто разложите несколько кусочков корицы вокруг дома или рассыпьте немного на террасе, подоконниках и в саду.

Также запах корицы очень токсичен для муравьев. Чтобы избавиться от них раз и навсегда, вы можете рассыпать корицу в местах, где гнездятся муравейники.

Восстанавливает поврежденные растения и борется с грибком

Кто бы мог подумать, но для лечения больных растений корица обладает целебным и регенерирующим действием. Особенно при обрезке, щедро посыпьте специей больное растение, и оно заживет намного быстрее. Более того, корица предотвращает болезни растений.

Поскольку это природное противогрибковое средство, то если вы положите немного корицы на землю вокруг ножек растения, вы предотвратите появление грибков, которые уничтожают ваши посевы.

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