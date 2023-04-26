Навіщо посипати рослини корицею: хитрість, яка вирішить багато популярних проблем

Ця спеція має багато корисних переваг

Кориця – це ніжна пряність, яку ми із задоволенням використовуємо на кухні, щоб надати ароматного аромату нашим стравам. Однак виявляється, що ці прянощі також широко популярна і в садівництві.

Як зазначає портал santeplus, цей ароматний коричневий порошок може допомогти зберегти здоров’я ваших рослин. Як ефективно використовувати корицю у своєму саду – читайте далі.

Навіщо використовувати корицю в саду

Відлякує комарів та мурах

Деревна і солодка кориця випромінює п’янкий і теплий аромат, який дуже не подобається цією комахою. Комарі, наприклад, його ненавидять. Якщо ви хочете вигнати цих шкідників зі своєї ділянки, просто розкладіть кілька шматочків кориці навколо будинку або розсипте трохи на терасі, підвіконнях та саду.

Також запах кориці дуже токсичний для мурах. Щоб позбавитися їх раз і назавжди, ви можете розсипати корицю в місцях, де гніздяться мурашники.

Відновлює пошкоджені рослини та бореться з грибком

Хто б міг подумати, але для лікування хворих рослин кориця має цілющу і регенерувальну дію. Особливо при обрізанні, щедро посипте спецією хвора рослина, і вона заживе набагато швидше. Щобільше, кориця запобігає хворобам рослин.

Оскільки це природний протигрибковий засіб, то якщо ви покладете трохи кориці на землю навколо ніжок рослини, ви запобігатимете появі грибків, які знищують ваші посіви.

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