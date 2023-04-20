Навіщо посипати розсаду томатів харчовою содою: хитрість, яка забезпечить гарний урожай

Багато городників не знають, але харчова сода може творити чудеса на вашому городі

Якщо ви хочете подбати про свою розсаду помідорів і отримати гарний урожай, ви можете розраховувати на властивості харчової соди, що збагачують. Щоб ваші помідори були красивими, здоровими та зберігалися довше, це ідеальний інгредієнт. Як бонус, оскільки сода економічна та екологічна, вона є чудовою альтернативою хімічним речовинам.

Виявляється, цей універсальний і багатофункціональний натуральний продукт має успіх не тільки на кухні, але і на городі, пише santeplus. Розбираймось, чим корисна сода для помідорів, і як її використовувати для хорошого врожаю.

Навіщо посипати розсаду томатів харчовою содою

Посипання садових помідорів харчовою содою допомагає культурам боротися із листяними хворобами. Змішавши цей білий порошок із водою, ви отримаєте розчин, який можна застосовувати протягом усього вегетаційного періоду рослин. Цей розчин запобігає та безпосередньо бореться з деякими дуже поширеними хворобами томатів, зокрема з борошнистою росою, яка надзвичайно шкідлива для овочевих культур.

Харчова сода залишається корисним рішенням для посівів томатів. Однак, щоб краще захистити листя рослин, ви також можете додати молоко. Деякі садівники навіть додають олію для густішого і липкого розчину.

Ділимося з вами двома рецептами добрив з використанням харчової соди для догляду за врожаєм томатів:

Перед застосуванням до всіх рослин рекомендується перевірити концентрацію розчину на одному або двох листках.

Змішайте чайну ложку харчової соди з 250 мл води та 250 мл молока з літром води. Потім добре перемішайте всі інгредієнти, перш ніж наносити суміш на рослини.

Змішайте вісім чайних ложок харчової соди з сімома літрами води та шістьма столовими ложками рослинної олії. Усі інгредієнти перед нанесенням слід ретельно перемішати до однорідної консистенції.

Суміші поміщають у пульверизатор і наносять на листя томатів, приділяючи особливу увагу тим, що вже уражені борошнистою росою. Також нанесіть його на нижню сторону листя. Перед застосуванням важливо провести дефоліацію рослин, тобто видалити все хворе листя. Після обробки листя поступово оживе.

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