Зачем посыпать рассаду томатов пищевой содой: хитрость, которая обеспечит хороший урожай

Многие огородники не знают, но пищевая сода может творить чудеса на вашем огороде

Если вы хотите позаботиться о своей рассаде помидоров и получить хороший урожай, вы можете рассчитывать на обогащающие свойства пищевой соды. Чтобы ваши помидоры были красивыми, здоровыми и хранились дольше, это идеальный ингредиент. В качестве бонуса, поскольку сода экономична и экологична, она является прекрасной альтернативой химическим веществам.

Оказывается, этот универсальный и многофункциональный натуральный продукт пользуется успехом не только на кухне, но и на огороде, пишет santeplus. Давайте разбираться, чем полезна сода для помидоров, и как ее использовать для хорошего урожая.

Зачем посыпать рассаду томатов пищевой содой

Посыпание садовых помидоров пищевой содой помогает культурам бороться с лиственными болезнями. Смешав этот белый порошок с водой, вы получите раствор, который можно применять в течение всего вегетационного периода растений. Этот раствор предотвращает и непосредственно борется с некоторыми очень распространенными болезнями томатов, в частности с мучнистой росой, которая чрезвычайно вредна для овощных культур.

Пищевая сода остается полезным решением для посевов томатов. Однако, чтобы лучше защитить листья растений, вы также можете добавить молоко. Некоторые садоводы даже добавляют растительное масло для более густого и липкого раствора.

Делимся с вами двумя рецептами удобрений с использованием пищевой соды для ухода за урожаем томатов:

Перед применением ко всем растениям рекомендуется проверить концентрацию раствора на одном или двух листьях.

Смешайте чайную ложку пищевой соды с 250 мл воды и 250 мл молока с литром воды. Затем хорошо перемешайте все ингредиенты, прежде чем наносить эту смесь на растения.

Смешайте восемь чайных ложек пищевой соды с семью литрами воды и шестью столовыми ложками растительного масла. Все ингредиенты перед нанесением необходимо тщательно перемешать до однородной консистенции.

Смеси помещают в пульверизатор и наносят на листья томатов, уделяя особое внимание тем, которые уже поражены мучнистой росой. Также нанесите его на нижнюю сторону листьев. Перед применением важно провести дефолиацию растений, т.е. удалить все больные листья. После обработки листва постепенно оживет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, по каким причинам помидоры могут потрескаться. А еще мы писали, какие растения не могут быть соседями с томатами, потому как погубят урожай обеих культур.