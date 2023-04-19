Что нужно добавить в почву перед посадкой томатов: помидоры мгновенно пойдут в рост

Всего один компонент ускорит рост помидоров, чтобы вы скоро получили вкусные и здоровые плоды

Помидоры – популярная культура на дачном участке, которую можно выращивать как в теплицах, так и на огороде. Чтобы получить хороший урожай, важно дать томатам необходимые полезные вещества. Одну из подкормок добавляют уже в процессе посадки.

Чтобы помидоры быстрее росли, добавьте в почву кофейную гущу. Рекомендацией опытных огородников поделилось издание Express.

Есть много овощей и цветов, которые любят кофейную гущу. Наиболее рады такому удобрению растения, которые предпочитают более кислые условия. К примеру, в их число входят гортензии, рододендроны, азалии, морковь и черника.

Положительно воспримут кофейную гущу и помидоры. Натуральный продукт – замечательный стимулятор роста для томатов. Как вносить подкормку? Просто смешайте ее с почвой при посадке помидоров. Кофейная гуща богата на полезные для помидоров вещества, в частности, содержит азот, фосфор и калий, которые способствуют росту плодов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, по каким причинам помидоры могут потрескаться. А еще мы писали, какие растения не могут быть соседями с томатами, потому как погубят урожай обеих культур.