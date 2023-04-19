Що потрібно додати в ґрунт перед посадкою томатів: помідори миттєво підуть у зріст

Всього один компонент прискорить зростання помідорів, щоб ви скоро отримали смачні та здорові плоди

Помідори – популярна культура на дачній ділянці, яку можна вирощувати як у теплицях, так і на городі. Щоб отримати добрий урожай, важливо дати томатам необхідні корисні речовини. Одну з підгодівель додають уже в процесі посадки.

Щоб помідори швидше росли, додайте в ґрунт кавову гущу. Рекомендацією досвідчених городників поділилося видання Express.

Є багато овочів та квітів, які люблять кавову гущу. Найбільш раді такому добриву рослини, які віддають перевагу більш кислим умовам. Наприклад, до них входять гортензії, рододендрони, азалії, морква і чорниця.

Позитивно сприймуть кавову гущу й помідори. Натуральний продукт – чудовий стимулятор для томатів. Як вносити підживлення? Просто змішайте її з ґрунтом при посадці помідорів. Кавова гуща багата на корисні для помідорів речовини, зокрема містить азот, фосфор і калій, які сприяють росту плодів.

Раніше "Телеграф" розповідав, з яких причин помідори можуть потріскатися. А ще ми писали, які рослини не можуть бути сусідами з томатами, бо занапастять урожай обох культур.