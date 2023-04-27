Мартин Исповедник: что нельзя делать 27 апреля, чтобы не навлечь на себя серьезные беды

Наши предки говорили, что в этот день лисы покидают старые норы и роют новые

В этот четверг, 27 апреля по церковному календарю православная церковь чтит память святителя Мартина Исповедника, седьмого Папу Римского. В народе к нему добавляли прозвище Лисогон.

Святому христиане молятся об избавлении от болезней, особенно глазных, от вредных привычек. Считается, что с Мартинового дня начинаются первые весенние грозы.

27 апреля наши предки особенно внимательно наблюдали за поведением лисиц. В этот день эти рыжие животные покидают старые норы и ищут себе новое жилье. При этом обидеть лису на Мартина Лисогона считалось раньше очень плохой приметой. Это сулило человеку большие проблемы в будущем.

На Руси в этот день начиналась пора сватовства и смотрин. Обручение 27 апреля считалось хорошим знаком — молодоженам желали счастливую совместную жизнь.

Что нельзя делать 27 апреля на Мартина Исповедника

Ловить лисицу — человек будет всю жизнь страдать от проделок мошенников.

Обманывать и льстить, иначе можно накликать беду на себя и близких.

Стирать одновременно вещи жены и мужа — супругов будут ждать размолвки.

Давать обещания — будут ждать неудачи.

Ранее "Телеграф" писал, какие церковные праздники украинцы отмечают в апреле 2023 года. Также мы составляли на этот месяц календарь государственных праздников.