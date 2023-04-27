Мартин Сповідник: що не можна робити 27 квітня, щоб не накликати на себе серйозні біди

Наші пращури говорили, що у цей день лисиці залишають старі нори і риють нові

Цього четверга, 27 квітня, за церковним календарем православна церква вшановує пам’ять святителя Мартина Сповідника, сьомого Папу Римського. У народі до нього додавали прізвисько Лисогін.

Святому християни моляться за позбавлення від хвороб, особливо очних, від шкідливих звичок. Вважається, що з Мартинового дня розпочинаються перші весняні грози.

27 квітня наші пращури особливо уважно спостерігали за поведінкою лисиць. Цього дня ці руді тварини залишають старі нори та шукають собі нове житло. При цьому образити лисицю на Мартина Лисогіна вважалося раніше дуже поганою прикметою. Це обіцяло людині великі проблеми у майбутньому.

На Русі у цей день починалася пора сватання та оглядин. Заручини 27 квітня вважалися гарним знаком — молодятам бажали щасливого спільного життя.

Що не можна робити 27 квітня на Мартина Сповідника

Ловити лисицю — людина все життя страждатиме від витівок шахраїв.

Обманювати і лестити, інакше можна накликати біду на себе та близьких.

Прати одночасно речі дружини та чоловіка — подружжя чекатимуть сварки.

Давати обіцянки — чекатимуть невдачі.

Раніше "Телеграф" писав, які церковні свята українці відзначають у квітні 2023 року. Також ми складали на цей місяць календар державних свят.