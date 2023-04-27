Огурцы цветут, а завязи нет: почему так происходит и что с этим делать

Причин есть несколько, и все они решаемы

Каждый огородник хочет вырастить много вкусных и сочных огурчиков на своем участке, однако иногда из-за незнания добиться хорошего урожая не получается. Сегодня мы хотим восполнить возможные пробелы в знаниях, как выращивать огурцы, и расскажем, почему бывает так, что они цветут, а завязи нет.

Как отмечает портал prostoway, это достаточно распространенная проблема, причин которой есть несколько. Однако не стоит переживать, ведь все достаточно легко и просто решается.

Почему огурцы цветут, но не дают завязь

Первая причина — холодная погода, особенно если днем ​​тепло, а ночи холодные. Огурцы любят и растут при температуре 22-25 градусов.

Вторая причина также в погоде: при неблагоприятных условиях "женские" цветочки опадают, и на растении остаются только мужские цветки. Вспоминаем биологию и понимает что "деток", то есть плодов вы не получите.

Третья причина — густая посадка огурцов или не хватка солнца. Попробуйте проредить грядку.

Также причина может быть в недостаточности влаги или питательных веществ. Контролируйте полив и подкормку. Отметим, что овощ надо поливать обильно, но только под корень.

И пятая причина — возможно просто еще не время. Бывает так, что в начале цветения огурцы могут давать пустоцветы. Решение проблемы — просто набраться терпения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему огурцы растут в форме крючков. Простые советы дачникам помогут этого избежать.