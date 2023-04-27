Огірки цвітуть, а зав’язі немає: чому так відбувається і що з цим робити

Причин є кілька, і всі вони можна вирішити

Кожен городник хоче виростити багато смачних і соковитих огірків на своїй ділянці, проте іноді через незнання досягти гарного врожаю не виходить. Сьогодні ми хочемо заповнити можливі прогалини у знаннях, як вирощувати огірки, та розповімо, чому буває так, що вони цвітуть, а зав’язі немає.

Як зазначає портал prostoway, це досить поширена проблема, причин якої є кілька. Однак не варто переживати, адже все досить легко та просто вирішується.

Чому огірки цвітуть, але не дають зав’язь

Перша причина — холодна погода, особливо якщо вдень тепло, а ночі холодні. Огірки люблять і ростуть за температури 22-25 градусів.

Друга причина також у погоді: за несприятливих умов "жіночі" квіточки опадають, і на рослині залишаються тільки чоловічі квітки. Згадуємо біологію та розуміє що "діток", тобто плодів ви не отримаєте.

Третя причина – густа посадка огірків чи не хватка сонця. Спробуйте прорідити грядку.

Також причиною може бути недостатність вологи або поживних речовин. Контролюйте полив та підживлення. Зазначимо, що овоч треба поливати рясно, але під корінь.

І п’ята причина — можливо, просто ще не час. Буває так, що на початку цвітіння огірки можуть давати пустоцвіти. Вирішення проблеми — просто набратися терпіння.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому огірки ростуть у формі гачків. Прості поради дачникам допоможуть цього уникнути.