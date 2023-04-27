Укр

Главную российскую "инфоцыганку" Блиновскую задержали за неуплату налогов на колоссальную сумму (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Российский блогер Елена Блиновская Новость обновлена 27 апреля 2023, 12:03
Российский блогер Елена Блиновская. Фото instagram.com/elena_blinovskaya

Елена Блиновская не уплатила в казну страны-агрессорши свыше 918 млн рублей

Известную скандальную российскую блогершу Елену Блиновскую, которая является автором "Марафона желаний", задержана по делу о неуплате налогов. Говорится о сумме свыше 918 млн рублей (более 415 тысяч гривен).

Как сообщают росСМИ 27 апреля, следственный комитет Москвы возбудил в отношении "инфоцыганки" уголовное дело по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. На данный момент Блиновская задержана.

Уточняется, что в период с 2019 по 2021 годы блогерша использовала схему "дробления" бизнеса и занижала полученные доходы, а для "придания видимости правомерного владения" легализовала деньги "путём совершения финансовых операций".

Интересно, что россиянку задержали именно тогда, когда она пыталась пересечь границу рф на ранее арендованном ею автомобиле, вместе с тем у нее имелись авиабилеты для вылета в иное государство. Момент задержания попал на видео.

В комментариях россияне пишут, что "инфоцыганку" наконец-то догнала карма. Ее обвиняют в выманивании денег и в нулевом результате от раскрученных "марафонов желаний".

Кто такая Елена Блиновская

Елена Блиновская — российский спикер, блогер, автор и ведущая популярного марафона личностного роста "Марафон желаний" — это 4-недельный онлайн тренинг с индивидуальной проверкой заданий. За несколько лет его действительно прошли тысячи человек, оставив как негативные, так и положительные отзывы. Прошедшие марафон отмечают, что в его заданиях "много воды", а содержание материала абсолютно не соответствует его стоимости.

елена блиновская
елена блиновская
елена блиновская

После скандального интервью с Ксенией Собчак в январе прошлого года на Блиновскую посыпался хейт за неадекватное и грубое поведение. Так, в какой-то момент на слова журналистки о ее марафоне Блиновская заявила: "Я тебе сейчас в рожу плюну!".

Позже Блиновская объявила об уходе из своего нашумевшего "Марафона желаний". По словам блогерши, марафон продолжит свое существование, однако заниматься им лично Елена уже не будет. Однако "бизнесвумен" так и продолжила вести марафон.

Теги:
#Россия #Налоги #Задержание #Елена Блиновская