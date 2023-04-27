Главную российскую "инфоцыганку" Блиновскую задержали за неуплату налогов на колоссальную сумму (видео)

Елена Блиновская не уплатила в казну страны-агрессорши свыше 918 млн рублей

Известную скандальную российскую блогершу Елену Блиновскую, которая является автором "Марафона желаний", задержана по делу о неуплате налогов. Говорится о сумме свыше 918 млн рублей (более 415 тысяч гривен).

Как сообщают росСМИ 27 апреля, следственный комитет Москвы возбудил в отношении "инфоцыганки" уголовное дело по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. На данный момент Блиновская задержана.

Уточняется, что в период с 2019 по 2021 годы блогерша использовала схему "дробления" бизнеса и занижала полученные доходы, а для "придания видимости правомерного владения" легализовала деньги "путём совершения финансовых операций".

Интересно, что россиянку задержали именно тогда, когда она пыталась пересечь границу рф на ранее арендованном ею автомобиле, вместе с тем у нее имелись авиабилеты для вылета в иное государство. Момент задержания попал на видео.

В комментариях россияне пишут, что "инфоцыганку" наконец-то догнала карма. Ее обвиняют в выманивании денег и в нулевом результате от раскрученных "марафонов желаний".

Кто такая Елена Блиновская

Елена Блиновская — российский спикер, блогер, автор и ведущая популярного марафона личностного роста "Марафон желаний" — это 4-недельный онлайн тренинг с индивидуальной проверкой заданий. За несколько лет его действительно прошли тысячи человек, оставив как негативные, так и положительные отзывы. Прошедшие марафон отмечают, что в его заданиях "много воды", а содержание материала абсолютно не соответствует его стоимости.

После скандального интервью с Ксенией Собчак в январе прошлого года на Блиновскую посыпался хейт за неадекватное и грубое поведение. Так, в какой-то момент на слова журналистки о ее марафоне Блиновская заявила: "Я тебе сейчас в рожу плюну!".

Позже Блиновская объявила об уходе из своего нашумевшего "Марафона желаний". По словам блогерши, марафон продолжит свое существование, однако заниматься им лично Елена уже не будет. Однако "бизнесвумен" так и продолжила вести марафон.