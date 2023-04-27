Головну російську "інфоциганку" Бліновську затримали за несплату податків на колосальну суму (відео)

Олена Бліновська не сплатила до скарбниці країни-агресорки понад 918 млн рублів

Відому скандальну російську блогерку Олену Бліновську, яка є автором "Марафону бажань", затримано у справі про несплату податків. Йдеться про суму понад 918 млн рублів (понад 415 тисяч гривень).

Як повідомляють росЗМІ 27 квітня, слідчий комітет Москви порушив стосовно "інфоциганки" кримінальну справу за статтями про ухилення від сплати податків та легалізацію коштів в особливо великому розмірі. Наразі Бліновську затримано.

Уточнюється, що в період з 2019 по 2021 роки блогерка використовувала схему "дроблення" бізнесу та занижувала отримані доходи, а для "надання видимості правомірного володіння" легалізувала гроші "шляхом здійснення фінансових операцій".

Цікаво, що росіянку затримали саме тоді, коли вона намагалася перетнути кордон рф на раніше орендованому нею автомобілі, водночас у неї були авіаквитки для вильоту в іншу державу. Момент затримання потрапив до відео.

У коментарях росіяни пишуть, що "інфоциганку" нарешті наздогнала карма. Її звинувачують у виманюванні грошей та в нульовому результаті від розкручених "марафонів бажань".

Хто така Олена Бліновська

Олена Бліновська — російський спікер, блогер, автор та ведуча популярного марафону особистісного зростання "Марафон бажань" — це 4-тижневий онлайн тренінг з індивідуальною перевіркою завдань. За кілька років його справді пройшли тисячі людей, залишивши як негативні, так і позитивні відгуки. Марафон відзначають, що в його завданнях "багато води", а зміст матеріалу абсолютно не відповідає його вартості.

Після скандального інтерв’ю з Ксенією Собчак у січні минулого року на Бліновську посипався хейт за неадекватну та грубу поведінку. Так, у якийсь момент на слова журналістки про її марафон Бліновська заявила: "Я тобі зараз у пику плюну!".

Пізніше Бліновська оголосила про відхід зі свого гучного "Марафона бажань". За словами блогерки, марафон продовжить своє існування, проте займатися ним особисто Олена вже не буде. Проте "бізнесвумен" так і продовжила вести марафон.