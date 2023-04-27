Урожая не ждите: частая ошибка, которую допускают дачники при посадке картофеля

Многие огородники разрезают корнеплоды перед посадкой картофеля, и это правильно, но есть важный нюанс

У каждого дачника свой способ высадки картофеля на огороде. Многие из огородников предпочитают перед этим разрезать корнеплоды пополам. Однако если делать это непосредственно перед посадкой – это грубая ошибка, которая лишит вас урожая.

Разрезать ли корнеплоды перед посадкой картофеля? Да, это необходимо делать, но важно соблюдать ряд правил, пишет журнал "Вона".

Для чего нужно разрезать картофель перед тем, как высаживать на участке? Во-первых, это увеличивает количество посадочного материала. Во-вторых, такая манипуляция "разбудит" все "глазки". В-третьих, урожая будет больше, так как растение лучше принимается и растет.

Опытные огородники предостерегают от частой ошибки: разрезать картофель нужно не прямо перед посадкой, а заранее, иначе есть риск, что корнеплоды сгниют.

Как правильно делать подготовить картофель к посадке? Достаньте из погреба семенной картофель. Разрежьте каждый овоща на 2-3 части. Переложите в ящики и оставьте в теплом светлом месте, чтобы картофель пророс. Сначала выложите корнеплоды резаной частью верх. Через неделю переверните, чтобы ростки проклевывались и с другой стороны. Тем временем часть картофеля со срезом заживет и покроется защитным слоем. Благодаря этому растение менее восприимчиво к болезням.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что картофель, как и любая другая культура, нуждается в удобрениях. Однако ряд подкормок может только навредить растению.