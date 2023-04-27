На врожай не чекайте: часта помилка, якої припускаються дачники при посадці картоплі

Багато городників розрізає коренеплоди перед посадкою картоплі, й це правильно, але є важливий нюанс

Кожен дачник має свій спосіб висадки картоплі на городі. Багато хто з городників вважає за краще перед цим розрізати коренеплоди навпіл. Однак, якщо робити це безпосередньо перед посадкою – це груба помилка, яка позбавить вас урожаю.

Чи розрізати коренеплоди перед посадкою картоплі? Так, це необхідно робити, але важливо дотримуватися ряду правил, пише журнал "Вона".

Навіщо потрібно розрізати картоплю перед тим, як висаджувати на ділянці? По-перше, це збільшує кількість посадкового матеріалу. По-друге, така маніпуляція "розбудить" всі "очки". По-третє, врожаю буде більше, тому що рослина краще приймається та росте.

Досвідчені городники застерігають від частої помилки: розрізати картоплю потрібно не перед посадкою, а заздалегідь, інакше є ризик, що коренеплоди згниють.

Як правильно підготувати картоплю до посадки? Дістаньте з льоху насіннєву картоплю. Розріжте кожен овочі на 2-3 частини. Перекладіть у ящики і залиште в теплому світлому місці, щоб картопля проросла. Спочатку викладіть коренеплоди різаною частиною вгору. Через тиждень переверніть, щоб паростки прокльовувалися і з іншого боку. Тим часом частина картоплі зі зрізом загоїться і покриється захисним шаром. Завдяки цьому рослина менш сприйнятлива до хвороб.

Раніше "Телеграф" розповідав, що картопля, як і будь-яка інша культура, потребує добрив. Однак ряд підживлень може лише нашкодити рослині.