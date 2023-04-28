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Пудов день 28 апреля: почему в этот день запрещено обижать пчел и другие народные запреты

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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28 апреля нельзя обижать пчел, охотиться на них
28 апреля нельзя обижать пчел, охотиться на них. Фото pixabay.com

Важным это день являлся для пчеловодов

День 28 апреля в церковном календаре – день памяти апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима. В народе проходит народный праздник Пудов день, потому, что пасечники в этот день осматривали улья и уделяли особое внимание пчелам.

На Руси считалось, что пчелы 28 апреля становятся ласковыми и жалят только грешных людей. Также верили, что если пчелы в этот день проявляли беспокойство или жалили – это считалось плохой приметой. Из-за этого некоторые пары даже отменяли свадьбу.

Также за пчелами внимательно следили народные синоптики. Так, если перед восходом пчелы очень активны, то будет сильный дождь; если они озлобленные и хотят ужалить, стоит ждать засухи.

Что нельзя делать 28 апреля в Пудов день

  • Обижать пчел, охотиться на них, ругаться — эти насекомые в этот день в почете.
  • Давать деньги в долг, иначе их никогда не вернут.
  • Есть яйца, снесенные черной курицей, иначе могут заболеть глаза и ухудшится зрение.
  • Перетряхивать подушки и матрасы, иначе счастье уйдет из дома.
  • Тяжело работать с утра до ночи, иначе будут проблемы в личной жизни и в материальном плане.
  • Рассказывать тайны, иначе о них расскажут другим людям.

Добавим, что с 23 апреля в этом году начались поминальные дни. Церковное название этого периода – Радоница или Родительский день, а в народе эти дни еще называют Проводами или Гробками.

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#Традиции #Праздники #Запреты